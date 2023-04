Varandas propõe aumento de 30% do seu salário

A comissão de acionistas da SAD do Sporting pretende ver aprovada em assembleia-geral um aumento do vencimento do presidente e dos restantes órgãos sociais.

Segundo um comunicado enviado à CMVM, é proposto um aumento até 32% do salário fixo do presidente da SAD leonina, dos atuais 182 mil euros para até 240 mil euros, e um aumento de 45% da componente fixa do vencimento dos seus vice-presidentes, de 131 mil euros para até 190 mil euros.

Na base desta proposta está um estudo encomendado à consultora Korn Ferry que conclui que os valores atuais estão abaixo do que é pago no mercado.

A proposta propõe ainda a remuneração fixa dos administradores não executivos no valor de 7 mil euros. Atualmente, os administradores não executivos não são remunerados.

Na proposta que vai ser apresentada aos acionistas da Sporting SAD consta também uma remuneração de 6 mil euros para os vogais do conselho fiscal, 3 mil euros para o presidente da mesa da assembleia-geral, 1.500 euros para o vice-presidente da mesa da assembleia-geral e ainda 1.000 euros para o secretário da mesa da assembleia-geral.