Sporting eliminado nas meias-finais da Youth League nos penáltis

O Sporting foi eliminado pelo AZ Alkmaar nas meias-finais da Youth League, esta sexta-feira, após desempate por grandes penalidades.

O encontro começou, praticamente, com o golo do Sporting, que se adiantou por intermédio de Diogo Cabral, logo aos nove minutos. No entanto, à meia hora de jogo, o goleador Poku empatou. Seis minutos depois, Ro-Zangelo Daal consumou a reviravolta neerlandesa.

A abrir a segunda parte, Afonso Moreira foi derrubado na área do AZ e o árbitro assinou penálti. Na cobrança, Chico Lamba não falhou.

Ninguém conseguiu desfazer o empate nos 90 minutos, pelo que o jogo foi para penáltis. Aí, acertaram, do lado do Sporting, João Muniz, David Moreira e Rafael Nel, mas falharam Chico Lamba e Rodrigo Ribeiro. O AZ Alkmaar só não marcou uma e, assim, garantiu bilhete para a final.

A final joga-se na segunda-feira, 24 de abril, às 17h00, em Genebra. A equipa de sub-19 do AZ Alkmaar vai defrontar o vencedor da outra meia-final, entre os croatas do Hajduk Split e os italianos do AC Milan.