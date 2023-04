Dias Ferreira quer que Amorim fique. "Frustrante é o Sporting andar a fazer figura de pelintra"

Dias Ferreira entende que Rúben Amorim esteja frustrado com a época dececionante do Sporting, no entanto, espera que o treinador fique. Para o antigo dirigente leonino, a real frustração da época é o Sporting "andar a fazer figura de pelintra".

Amorim lançou a dúvida sobre a sua continuidade em Alvalade, após a eliminação da Liga Europa. Em declarações a Bola Branca, Dias Ferreira descarta uma possível saída do treinador, seja por vontade dele ou de Frederico Varandas:

"Pela cabeça dele não passa tomar a iniciativa de não continuar com este projeto. Tenho praticamente a certeza, por aquilo que observo de fora. Longe de pensar, também, que passe pela cabeça dos dirigentes."