Adeus à Youth League dói, mas "o futuro do Sporting está aqui"

O treinador da equipa de sub-19 do Sporting não esconde a desilusão pela eliminação nas meias-finais da Youth League, no entanto, considera que o futuro do clube está assegurado com esta geração de jogadores.

Em declarações à Sporting TV, no final da partida com o AZ Alkmaar, em que os leões perderam nos penáltis, Filipe Celyikkaya opta por "valorizar o percurso" da equipa e dos seus jovens jogadores.

"Foram 29 jogadores utilizados, grande jogos de futebol. Infelizmente, não conseguimos [chegar à final], mas há que levantar a cabeça. Eles fizeram um grande trabalho. O futuro do Sporting está aqui", realça.