Luís Vidigal e a Juventus. “Sporting tem um monstro pela frente”

Luís Vidigal, antigo capitão do Sporting, antecipa “muitas dificuldades” na receção dos leões à Juventus, na segunda mão dos quartos de final da Liga Europa. “O Sporting tem um monstro pela frente e que já tem vantagem de um golo, acreditar é importante, mas saber as dificuldades também”, avisa. Os verde e brancos recebem os italianos, em Alvalade, depois da derrota por 1-0 em Turim, onde conseguiram um boa exibição. Ainda assim, Vidigal lembra que “a experiência e o estatuto pesam bastante nestas fases”. “Do lado da Juventus, afastada do apuramento para Liga dos Campeões por via da Liga, vê a conquista da Liga Europa como via principal. Allegri é um treinador criticado por ser ‘resultadista’, daí as dificuldades que o Sporting vai sentir em Alvalade, frente a uma equipa que vem à procura do erro”, diz, em Bola Branca.

O antigo médio defensivo admite que o Sporting “fez um jogo muito bem conseguido” em Turim, mas do outro lado “estão jogadores que foram campeões do Mundo ou da Europa, habituados a este tipo de jogos”. “Pelos sinais positivos de Turim, o Sporting continua a alimentar a esperança de poder bater a Juventus. É possível, como foi contra o Arsenal, a diferença é que o Arsenal veio para disputar o jogo, a Juventus vem disputar a eliminatória”, realça. Os leões chegam ao jogo da segunda mão após empate a 1-1 na receção ao Arouca, que não representa o melhor ensaio para defrontar o gigante italiano. “Estaria com uma motivação diferente se tivesse conseguido um resultado melhor contra o Arouca, mesmo que tenha feito o suficiente para merecer um resultado diferente. Nesta fase, vitórias morais não servem a ninguém”, afirma Vidigal. Regresso de Ugarte traz um Sporting “mais forte” Para a receção à Juventus o Sporting volta a contar com Manuel Ugarte, que cumpriu castigo em Turim, pela expulsão frente ao Arsenal. Nestas declarações à Renascença, Vidigal sublinha que a equipa “será sempre mais forte” com o médio uruguaio em campo, mas sublinha que isso pode não ser suficiente. “Mesmo com o regresso de Ugarte, que é uma das principais figuras deste Sporting, pelo equilíbrio que dá, mas do lado da Juventus há muitos jogadores com essa capacidade e características”, explica.