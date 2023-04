Trincão confiante que um Sporting mais eficaz pode bater a Juventus

Francisco Trincão é porta-voz de um plantel "confiante" para o desafio com a Juventus. O Sporting perdeu em Itália, por 1-0, mas criou muitas oportunidades de golo. Agora, diz o jogador, em entrevista à SportTV, é importante que haja eficácia.

"[Temos de ser mais eficazes] É criar oportunidades, fazer golo e ganhar o jogo. Sabemos que será um jogo difícil contra uma boa equipa, mas vamos estar preparados para dar o melhor, com estádio cheio. Estamos no Sporting, só temos de estar confiantes para isso", diz, sem reservas.

Trincão comentou, ainda, a irregularidade do Sporting esta temporada, com uma prestação aquém do esperado no campeonato e na Taça de Portugal, explicando que, apesar de tudo, os jogadores "tentam sempre dar o melhor".

Em relação à sua prestação individual, concorda com Rúben Amorim e admite que precisa de ser consistente. "Feliz no Sporting", Trincão - 45 jogos, 11 golos e três assistências - diz esperar "ganhar essa consistência, dar mais e ser melhor".

O Sporting recebe a Juventus, esta quinta-feira, para a 2.ª mão dos quartos de final da Liga Europa. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.