Sub-19 do Sporting com "ambição de fazer história" na Youth League

Os juniores do Sporting partem para a "final four" da Youth League, a Liga dos Campeões no escalão sub-19, "com ambição de fazer história".

Tomaz Morais, diretor geral da formação leonina, chefia uma comitiva confiante de que esta equipa pode conquistar, pela primeira vez, o troféu para o Sportins.

Na sexta-feira, a equipa portuguesa joga a meia-final, frente ao AZ Alkmaar, dos Países Baixos, e, se vencer, jogará a final na segunda-feira, diante de AC Milan ou Hajduk Split.

"Queremos manter a qualidade de jogo que temos apresentado. São equipas de grande qualidade, mas o Sporting tem as suas armas", observar Tomaz Morais. O dirigente acrescenta, por outro lado, que também "é importante para os jovens desta idade desfrutarem deste momento".

A "final four" da Youth League acontece nos próximos dias, em Nyon, na Suíça. O Benfica é o detentor de um troféu que o FC Porto também já venceu.