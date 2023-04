Sporting com Diomande e mais 10 frente à Juventus

Ousmane Diomande vai ser titular com a Juventus, no jogo da 2.ª mão dos quartos de final da Liga Europa. O nome do central foi único que Rúben Amorim confirmou, num sinal de confiança total no jovem jogador, de 19 anos, que cometeu erro grave frente ao Arouca, que resultou no golo da equipa de Armando Evangelista.

"Mantenho confiança no Ousmane e vai ser titular", garante, sem revelar outras opções. Com a presença de Diomande no centro da defesa, subsistem apenas duas dúvidas no 11. Matheus Reis ou Nuno Santos, na lateral esquerda, e, na frente, Chermiti ou Trincão. Edwards, recuperado da gastroenterite, deverá voltar às opções e Pote sobe no terreno, com a Ugarte a jogar ao lado de Morita, no meio-campo.



Questionado sobre se assumia erro no planeamento da temporada, ao não contratar mais um ponta de lança, Rúben Amorim aborda o tema com naturalidade, dizendo que se "arrepende de muita", não sendo essa, necessariamente, uma delas.

"Temos de contar com estas situações [lesão de Paulinho], mas contra o Arouca, se tivéssemos o Paulinho, a jogar contra uma linha de oito, teríamos acabado com o Chermiti, o Coates e o Paulinho. O Coates é sempre opção, porque é o melhor cabeceador. Vai para lá, não só por termos menos avançados, mas também porque em certos jogo dá jeito", explica.

O treinador reconhece que equipa "podia ter mais uma opção na frente", mas ressalva que "não é por isso que falhamos golos".

O Sporting recebe a Juventus esta quinta-feira, às 20h00, em jogo da 2.ª mão dos quartos de final da Liga Europa. Os italianos venceram o primeiro jogo, por 1-0. A partida de amanhã tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.