Se eliminar a Juventus, foco do Sporting passa a ser a Liga Europa

O treinador do Sporting admite rever o plano da temporada, caso a equipa alcance o apuramento para as meias-finais da Liga Europa. Em declarações à SportTV, Rúben Amorim afirma que "se passarmos esta eliminatória, a forma como olhamos para as competições pode mudar um bocadinho, mas, até este momento, o campeonato é nosso foco".

O Sporting está no 4.º lugar do campeonato, seis pontos atrás do Braga e a oito do FC Porto, na luta por um lugar de acesso à Liga dos Campeões, que é garantido, em caso de conquista da Liga Europa.

"Se passarmos, depois ficam a faltar dois jogos e em dois jogos, mesmo contra uma grande equipa, já provámos que somos capazes", sublinha.