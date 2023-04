Rúben Amorim: "Somos capazes de vencer a Juventus"

"Temos de ser muito inteligentes, frente a uma equipa muito confortável com esta situação de vantagem [1-0], porque sabem controlar bem os jogos dessa maneira. Mas nós sentimos que somos capazes de fazer golos à Juventus. Temos de ser inteligentes, mas temos a capacidade para dar a volta à situação", reforça o treinador do Sporting.

O jogo de Turim, que a Juventus venceu por 1-0, é outro caso Rúben Amorim puxa para assunto, porque o Sporting teve muitas oportunidade, "mas foi menos eficaz". Uma diferença, que também será mais um obstáculo, é o facto de os italianos "jogarem livres". "Não terão a pressão dos adeptos", justifica, explicando que quando as equipas grandes estão em dificuldades, jogar na sua própria casa pode criar mais ansiedade.

O treinador admite que será necessário um jogo com uma dose de "heroísmo", da parte dos jogadores do Sporting, mas associado a isso terá de haver "muita concentração".

St. Juste, Paulinho, Daniel Bragança e Jovane Cabral, lesionados, falham a partida com a Juventus. Diomande, que teve um erro grave no jogo com o Arouca, é o único jogador que Rúben Amorim confirma no 11 titular.

O Sporting-Juventus, a contar para a 2.ª mão dos quartos de final da Liga Europa, é esta quinta-feira, às 20h00. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.