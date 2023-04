Edwards ok. St. Juste e Paulinho ko para a Juventus

Marcus Edwards está recuperado para o jogo com a Juventus e deverá voltar às opções de Rúben Amorim, depois de ter falhado o encontro com o Arouca, devido a uma gastroenterite. O inglês apareceu sem limitações nos primeiros 15 minutos de treino, esta quarta-feira, a que a comunicação social teve acesso.

Fora de combate estão St. Juste, lesionou-se em Turim e Paulinho, já afastado há algumas semanas. Daniel Bragança e Jovane Cabral também continuam entregues ao boletim clínico.

Manuel Ugarte será novidade na eliminatória, depois de não ter estado disponível para o desafio de Turim, a cumprir castigo. O uruguaio, já utilizado com o Arouca, formará dupla com Morita no meio-campo e Pedro Gonçalves regressará à frente de ataque.

Subsistem duas dúvidas. Rúben Amorim poderá apostar numa frente móvel, com Pote, Trincão e Edwards, ou manter Chermiti no 11, prescindindo de Trincão ou Edwards. A outra dúvida prende-se com a estrutura defensiva, que estará dependente da posição de Matheus Reis. Se jogar a lateral, Coates, Inácio e Diomande formam tripla de centrais, com Nuno Santos no banco. Se Matheus Reis for central, com Coates e Inácio, Nuno Santos tem lugar na lateral esquerda.

Jogue quem jogar, importante, refere Francisco Trincão, em declarações à SportTV, é que o Sporting seja mais eficaz do quem Turim. A Juventus venceu o jogo da 1.ª mão, por 1-0. Esta quinta-feira, a 2.ª mão está marcada para as 20h00, em Alvalade. O jogo tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.