UEFA nomeia árbitro francês para o Sporting-Juventus

O árbitro francês François Letexier é o escolhido pela UEFA para apitar o Sporting-Juventus, quinta-feira, em Alvalade, a contar para a 2.ª mão dos quartos de final da Liga Europa.

Letexier será assistido em campo por Cyril Mugnier e Mehdi Rahnmouni. Stépahnie Frappart será 4.ª árbitra. No VAR o apoio é do neerlandês Pol van Boekel, com assistência de Rob Dieperink.

O Sporting perdeu em Turim, por 1-0, e reencontra a Juventus na quinta-feira, às 20h00, em Lisboa. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.