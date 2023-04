“Sporting está a pagar pela falta de uma alternativa mais credível para avançado”

Agostinho Abade, antigo presidente do Conselho Fiscal do Sporting, aponta a falta de uma “alternativa mais credível” para a posição de ponta de lança como um dos fatores que levaram os leões a uma época abaixo das espectativas, após o empate a 1-1 frente ao Arouca .

“Quem viu a exibição do Sporting em Turim, viu que a equipa deu tudo, pelo que está fisicamente esgotada. O pensamento da massa associativa e dos jogadores está na Juventus, este jogo caiu no meio de uma tempestade perfeita. A somar a isto, duas ausências de peso: St. Juste e Paulinho”, sublinha.

Luta pelo pódio ainda não está perdida

Com o empate de domingo, o Sporting mantém o quarto lugar do campeonato, mas está agora sete pontos atrás do SC Braga e do lugar de acesso à Liga dos Campeões. Ainda assim, Agostinho Abade não dá a luta como perdida para os leões.

“Tudo pode acontecer. Há duas semanas o Benfica levava 10 pontos de avanço no primeiro lugar, agora leva quatro. Sonhar com o segundo lugar é complicado, mas o terceiro, sendo agora mais difícil, não deixa de estar à distância de uma derrota e dois empates do Braga, desde que o Sporting ganhe os seus jogos”, diz.

Depois do empate caseiro para o campeonato, o Sporting regressa à Liga Europa com a esperança de virar a desvantagem de 1-0 que traz de Turim. Apesar da espectativa, Agostinho Abade não vê a receção à Juventus como forma de salvar a época.

“Não sei se será tábua de salvação, mas seria muito bom passar. É muito difícil, a Juventus é uma equipa muito matreira e vem com vantagem, foi uma pena não marcar aquele golo no final em Turim, que mudaria tudo. Agora temos de ter calma e ser inteligentes”, conclui.

O Sporting recebe a Juventus esta quinta-feira, às 20H00, no Estádio de Alvalade, em encontro da segunda mão dos quartos de final da Liga Europa. O encontro tem relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.