Sporting arranca missão Juventus com Marcus Edwards de volta

Marcus Edwards está de regresso aos treinos do Sporting, no início da preparação para a Juventus.

Depois de falhar o empate com o Arouca, no domingo, devido a uma gastroenterite, o avançado inglês treinou integrado com o plantel, esta segunda-feira, para o arranque da preparação do jogo da segunda mão dos quartos de final da Liga Europa.

Os jogadores mais utilizados no jogo do campeonato realizaram apenas trabalho de recuperação, enquanto os restantes treinaram normalmente no relvado às ordens de Rúben Amorim.

O próximo treino está marcado para terça-feira, às 10h30, na Academia, à porta fechada.

O Sporting recebe a Juventus, em jogo referente à segunda mão dos quartos de final da Liga Europa, na quinta-feira, às 20h00, no Estádio de Alvalade. Jogo com relato da Renascença em direto e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.