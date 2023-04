André Pinto considera Sporting “claramente favorito” frente à Juventus

André Pinto, antigo defesa do Sporting, dá favoritismo aos leões frente à Juventus, na segunda mão dos quartos de final da Liga Europa.

O antigo central, já retirado dos relvados, foi titular na única vez que o Sporting recebeu os italianos, na fase de grupos da Liga dos Campeões de 2017/18, que terminou com um empate a 1-1. Desta vez, é a equipa de Rúben Amorim que entra por cima, garante, apesar da derrota por 1-0 em Turim, na primeira mão.

“Sporting vai à procura da vitória, com ambições claras de passar às meias-finais. Em Turim, o Sporting esteve por cima e penso que agora Rúben Amorim vai fazer apenas correções. Vejo claramente o Sporting como favorito para passar”, admite, em entrevista a Bola Branca.

O Sporting vem de um empate a um golo com o Arouca. Para André Pinto, pode servir para “reunir tropas” e focar ainda mais a equipa de Rúben Amorim, para a receção à Juventus.

Em entrevista à Renascença, o antigo defesa diz esperar uma equipa “mais alerta” quando entrar em campo, na quinta-feira, às 20h00, frente à equipa italiana.

“O Sporting não queria este resultado, mas há males que vêm por bem. No dia seguinte os jogadores estão cabisbaixos, mas também mais alerta. Se já estavam focados e concentrados no que têm de fazer, se calhar ainda ganharam um extra com o empate, um reunir de tropas”, explica.

Liga Europa: outro caminho para a Champions

Com o empate na receção ao Arouca, o Sporting está agora a sete pontos do Sporting de Braga e, consequentemente, da última posição de acesso à Liga dos Campeões da próxima época.

Vencer a Liga Europa é a alternativa para os leões chegarem à liga milionária. André Pinto não desvaloriza que a “diferença pontual existe” e que o terceiro lugar está difícil de atingir, mas não acredita que isso passe pela mente dos jogadores.

“É óbvio que se o Sporting vencer a Liga Europa tem presença garantida na Liga dos Campeões do próximo ano, mas não acredito que eles estejam a pensar em ganhá-la por isso. O foco está, única e exclusivamente, em passar a Juventus”, sublinha.

O Sporting recebe a Juventus na quinta-feira, às 20h00, no Estádio de Alvalade, em encontro da segunda mão dos quartos de final da Liga Europa. O jogo tem relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.