Rúben Amorim confirma “situação difícil” e lamenta “golo oferecido”

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, falou após o empate (1-1) contra o Arouca e lamentou “mais um golo oferecido a uma equipa que não cria oportunidades”.

"Faltou-nos no início alguma velocidade, mas com um Arouca sempre muito baixo fomos criando oportunidades, com cruzamentos rasteiros, mas sem ninguém para encostar a bola. Depois na segunda parte, o Arouca com linha de sete e oito, ainda metemos lá o Seba [Coates], mas mesmo assim os cruzamentos não saíram bem. Um penálti falhado. E por culpa nossa, foi mais um golo oferecido a uma equipa que não cria oportunidades e nós oferecemos o golo. Resume-se assim o jogo", disse.

Na sala de imprensa de Alvalade, o técnico dos leões reconhece que o Sporting está “numa situação difícil neste momento, tal como em toda a época”.

O Sporting está agora a sete pontos do Sp. Braga na luta pelo terceiro lugar e está complicada a chegada a lugares Champions pela via do campeonato. E através da Liga Europa?

"É indiferente, a Liga Europa continua a ser muito difícil, estamos em desvantagem nesta altura e depois ainda temos as meias-finais e a final. Vai ser difícil de uma maneira ou de outra. Temos de preparar um jogo de cada vez e fazer o máximo até ao fim da época", referiu.

O Sporting empatou 1-1 em Alvalade diante do Arouca.