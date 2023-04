Rúben Amorim diz que quatro jogadores dificilmente jogam mais esta época

Quatro jogadores do plantel do Sporting dificilmente jogarão até ao final da época devido a lesão, afirmou este sábado o treinador Rúben Amorim.



Paulinho, St. Juste, Jovane e Daniel Bragança poderão voltar à competição só na próxima temporada.

“Temos o Jovane que dificilmente voltará esta época, o Paulinho está com muitas dificuldades também não prevenho nada fácil e o campeonato já não demora muito tempo, o St. Juste também já não volta e o Dani só na próxima época”, disse Rúben Amorim, na conferência de imprensa de lançamento do Sporting-Arouca.

“São quatro jogadores que teríamos que ter alguma sorte para voltarem a jogar. Não quero estar a dizer isso porque não sou médico, mas vejo com dificuldade que possam voltar”, sublinha o treinador leonino.

Sobre a receção ao Arouca, Rúben Amorim fala num “jogo muito perigoso” que é imperioso ganhar.

O Sporting-Arouca, a contar para a 28.ª jornada do campeonato, está marcado para domingo, às 20h30. Os leões ocupam o quarto lugar, com 57 pontos, e a equipa nortenha é quinta classificada, com 44 pontos.



Questionado pelos jornalistas, o treinador do Sporting afirma que Rodrigo Ribeiro é sempre uma opção e garante que acredita no jovem avançado “mais do que ele próprio”.

Sobre as notícias que dão conta do interesse do Chelsea, Rúben Amorim não comenta.