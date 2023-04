St. Juste com lesão na coxa esquerda

Jeremiah St. Juste, que saiu lesionado no final da primeira parte entre Juventus e Sporting, tem uma lesão na coxa esquerda.

O clube leonino não especifica qual a lesão do central, nem o período de paragem. St. Juste sofreu a quinta lesão da temporada numa altura em que vivia um momento de afirmação nas opções de Rúben Amorim.

St. Juste fica em dúvida para o jogo com o Arouca, no domingo, e para a receção à Juventus, dentro de uma semana, no jogo decisivo dos quartos de final da Liga Europa. Diomande e Matheus Reis são opções para fazer trio com Coates e Gonçalo Inácio.

O Sporting treinou, esta sexta-feira, ainda em Itália, no Estádio Franco Cerutti. Os jogadores mais utilizados no jogo em Turim fizeram apenas trabalho de recuperação na unidade hoteleira onde a comitiva ficou hospedada.

Os leões voltam a Portugal esta tarde e treinam novamente na manhã de sábado. Rúben Amorim fará depois, às 12h15, igualmente em Alcochete, a antevisão ao encontro de domingo.