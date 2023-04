Cadete: “Sporting é superior à Juventus e vai passar às meias-finais”

Jorge Cadete, antigo capitão do Sporting, acredita que o Sporting tem todas as condições para superar a Juventus e avançar para as meias-finais da Liga Europa, mesmo com a derrota por 1-0 em Itália.

“Estou convencido de que, na segunda mão, o Sporting conseguirá demonstrar novamente que é superior, e passar às meias-finais”, afirma, em declarações a Bola Branca.

Para o antigo avançado, a equipa leonina mostrou em Turim, na primeira mão dos "quartos", que “foi superior” à Juventus, criando várias oportunidades de golo, que não conseguiu aproveitar. Ainda assim, absolve Chermiti e os restantes avançados de qualquer culpa.

“As oportunidades existiram, quem as teve é que não as conseguiu traduzir em golo, mas isso não quer dizer que o ataque não tenha estado bem. Não finalizou as oportunidades, como aconteceu em outros jogos, em que não era Chermiti na frente”, diz.

O bom de Adán pesa mais que o mau

Jorge Cadete recorda as “várias ocasiões” em que Antonio Adán “já salvou a equipa” para desculpar o erro do guarda-redes no golo que deu a vitória à Juventus.

Para o antigo capitão do Sporting, o espanhol já ajudou a equipa a manter-se em prova em “vários jogos das competições europeias” e, sem ele, os leões poderiam já estar fora da prova.

“O guarda-redes é sempre o último homem e, por vezes, as coisas não saem como desejamos. Mas temos de colocar na balança as defesas que ele já fez, que evitaram com que o Sporting fosse eliminado, muito antes de chegar aos quartos de final”, defende.

Do BMW Juventus para o Fiat Arouca

À Renascença, Jorge Cadete utiliza uma metáfora automóvel para o lançamento do próximo encontro do Sporting, frente ao Arouca.

O antigo capitão antecipa uma equipa verde e branca “concentrada”, já que os jogadores são “cem por cento profissionais” e capazes de encarar “jogo a jogo, momento a momento”.

“Isto é como quando andamos a conduzir. Pegamos num Fiat ou num BMW, mas nunca nos distraímos da estrada. No futebol, não é por terem o jogo da Juventus na próxima semana que não vão entrar concentrados contra o Arouca. Isso não acontece”, conclui.

O Sporting-Arouca, a contar para a jornada 28 da I Liga, está agendado para domingo, às 20h30. O Arouca está logo atrás do Sporting, no 5.º lugar, que dá acesso à Europa, e não perde há seis jornadas. O jogo tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.