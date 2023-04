Sporting. “Eliminatória está em aberto”

O Sporting perdeu 1-0, em Turim, diante da Juventus para a primeira mão dos quartos de final da Liga Europa.

Coates

"Acho que fizemos um grande jogo, mas não levámos o empate. Tivemos oportunidades, mas a eliminatória está em aberto. Agora temos o campeonato e só depois vamos voltar a pensar depois na Juventus. Quem viu o jogo viu que fomos superiores, criámos oportunidades, mas é assim. Temos de matar o jogo e depois defender da melhor maneira"

Trincão

"Acabámos por não concretizar, mas a eliminatória está em aberto com o jogo da segunda mão e em casa será diferente", afirmou o avançado, à SIC, onde pediu a ajuda do público: "Podemos conseguir passar com a ajuda dos nossos adeptos, e nós acreditamos que a história será diferente. Falhámos na finalização. Às vezes é uma questão de sorte, mas também é uma questão de treino. Vamos dar o nosso melhor. Este jogo teve esta história, e não teve nada a ver com os outros. Saímos tristes mas acabámos por criar as oportunidades pois também sabíamos que eles foram muito fortes nas bolas paradas. Somos capazes de ganhar qualquer jogo e acredito que em nossa casa será diferente".