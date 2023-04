Manuel Fernandes: “Sporting pode muito bem causar mais uma surpresa”

Manuel Fernandes, histórico jogador do Sporting, acredita que os verde e brancos podem surpreender a Juventus nos quartos de final da Liga Europa, mesmo que os italianos sejam diferentes do Arsenal que os leões deixaram pelo caminho nos ‘oitavos’.

O antigo extremo descreve a equipa de Turim como “mais pragmática”, mas um Sporting “concentrado e com os setores muito equilibrados pode fazer uma surpresa” na primeira mão, esta quinta-feira.

“[A Juventus] tem uma defesa onde, muitas vezes, jogam como centrais o Danilo ou o Alex Sandro. Sinceramente, acho que um Sporting ao nível do que esteve contra Tottenham, Arsenal ou Frankfurt, pode muito bem causar mais uma surpresa”, diz, a Bola Branca.

Para a visita a Turim, o Sporting não conta com Manuel Ugarte, mas a ausência não faz soar alarmes.

Manuel Fernandes considera o médio uruguaio, expulso em Londres, um “jogador extraordinário”, mas deposita toda a confiança em Pedro Gonçalves para comandar o meio-campo leonino.

“O Pedro já jogou muitos anos naquela posição. Gosta muito de aparecer no ataque, mas, contra uma Juventus muito matreira, sabe os terrenos que tem de pisar no processo defensivo. Acredito que vai ser muito útil a jogar ao lado de Morita”, sublinha.

Ensaio com Casa Pia não preocupa

O último jogo do Sporting antes da visita a Turim não tira o sono a Manuel Fernandes, mesmo com os três golos sofridos na visita ao Casa Pia.

O Sporting venceu os gansos por 3-4, no Jamor, depois de 4 jogos sem sofrer golos na Liga. Ainda assim, “não preocupa” porque os verde e brancos já mostraram que “não sofrem muitos golos contra as grandes equipas”.

“Se a concentração é máxima nos jogos europeus, no campeonato há sempre a possibilidade de recuperar, o que faz acontecer esta coisas. Ganhou 3-4, mas isso não abala aquilo que o Sporting tem feito defensivamente”, explica, em entrevista à Renascença.

Do mesmo jogo, mas do lado oposto da balança, esteve a exibição de Francisco Trincão, que fez o primeiro hat-trick da carreira e marcou o golo mais rápido da Liga até ao momento, aos 17 segundos do encontro.

Manuel Fernandes deixa elogios ao extremo, que “vai ser titular” em Turim.

“O Trincão é um excelente jogar, mas vai um pouco abaixo quando as coisas não lhe estão a correr bem. Analiso muito os jogadores pelos pormenores e o Trincão tem muito pormenores que me dizem que pode vir a ser um jogador de classe”, conclui.

O Juventus-Sporting, da primeira mão dos quartos de final da Liga Europa, está marcado para as 20H00 desta quinta-feira. Tem relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.