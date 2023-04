Rúben Amorim sobre Roger Schmidt. "Era o novo Eriksson e ontem já era mau"

Rúben Amorim não se deixa iludir com os elogios. Em antevisão ao jogo com a Juventus, o treinador do Sporting foi questionado sobre os elogios do presidente Frederico Varandas e da imprensa italiana à sua carreira e responde com o exemplo de Roger Schmidt.

"Aprendo muito com os outros. O treinador que está a liderar o nosso campeonato [Roger Schmidt] era o novo Eriksson e ontem já era bastante mau", disse, em conferência de imprensa, em alusão às críticas ao treinador das águias após as derrotas com Inter de Milão e FC Porto.

Nesse sentido, o técnico garante que "não tem ilusões".

"Como jogador, subi e desci. A vida ensina-nos que tudo muda rápido, o que interessa é o dia de hoje. Sou muito feliz aqui e não fico muito entusiasmado com isso. O resto deixo para o futuro", termina.

Rúben Amorim, de 38 anos, já venceu quatro títulos pelo Sporting: um campeonato, duas Taças da Liga e uma Supertaça Cândido de Oliveira.

O treinador tem contrato com o Sporting até 2026, já renovado no decorrer desta temporada e garante que não tem o objetivo de deixar o clube no verão, apesar de já ter sido várias vezes associado a clubes ingleses.