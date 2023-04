Rúben Amorim: "Chegará o dia em que seremos candidatos às provas europeias"

Rúben Amorim, treinador do Sporting, acredita que chegará o dia em que a equipa poderá ser candidata a vencer as provas europeias. Em antevisão ao primeiro duelo com a Juventus, dos quartos de final da Liga Europa, o técnico leonino garante que nada mudou depois de eliminar o Arsenal: o Sporting continua a correr por fora na prova.



"Não aumentámos o estatuto, mas certamente que olham diferente do que antes do jogo com o Arsenal. Mas continuamos a ser um 'outsider'. Chegará o dia em que seremos candidatos. Mas isso não retira ambição, queremos ganhar", disse.

O Sporting nunca venceu em Itália e Amorim quer ser o treinador a quebrar esse registo. No entanto, o treinador realça a boa forma da Juventus.

“Esse é sempre o objetivo, mas temos de ter noção da qualidade da Juventus. Já vimos muitos jogos da Juventus e muitos dizem que não está a fazer a época que devia, mas sem os pontos retirados na secretaria estaria em segundo lugar. Ganhar à Juventus seria sempre algo fantástico, mas não nos podemos esquecer que se trata de uma eliminatória a duas mãos”, explica.



Para voltar a superar as expectativas, Amorim acredita que é preciso "um Sporting muito perfeito e uma Juventus abaixo das suas performances normais".

"Temos de ficar frustrados quando não correspondemos. Após o empate em Barcelos e sofrer três golos diante do Casa Pia, isso obriga-nos a ficar frustrados. Amanhã, espero que seja o senhor Allegri a ficar zangado e frustrado com os seus jogadores. Temos sempre a responsabilidade de ganhar todos os encontros, mas amanhã é outro mundo e a Juventus terá a responsabilidade de ganhar este encontro. A Juventus tem mais experiência que a equipa do Arsenal”, atira.

Sporting e Juventus estão, neste momento, fora dos lugares de qualificação para a Liga dos Campeões nos respetivos campeonatos. Vencer a Liga Europa abre a porta da Liga dos Campeões, mas Amorim acredita que isso pesa mais nos jogadores da formação italiana.

Mais do que a presença na Champions, o aliciante da Liga Europa para Amorim seria vencer a prova para acrescentar um título europeu ao museu do Sporting.



“Esse objetivo [entrar na Champios] entra mais na cabeça dos jogadores da Juventus, pelo seu estatuto. Também tem impacto no nosso clube, mas o nosso projeto é completamente diferente, de jovens, temos um processo em andamento, que está num bom caminho, que pode compensar uma não ida à Liga dos Campeões. Claro que ganhar a Liga Europa seria muito mais marcante para nós do que para a Juventus, até porque só temos uma Taça das Taças”, atira.