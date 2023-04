​Paulo Sousa: "O Sporting vai criar muitas dificuldades à Juventus"

Paulo Sousa, atual treinador da Salernitana, 15.º classificado na Série A, acredita que Rúben Amorim vai conseguir montar uma equipa capaz de lutar de igual para igual com a Juventus, nos quartos de final da Liga Europa, e está convencido de que os italianos vão sentir muitas dificuldades. “A Juventus vai sofrer pela qualidade que o Rúben Amorim tem vindo a apresentar. É um treinador extraordinário que foi logo campeão no primeiro ano completo no Sporting, apostando em jovens, mostrou logo muita capacidade. O Rúben Amorim tenta que as suas equipas tenham o controlo do jogo, do espaço, da velocidade, tecnicamente confiantes, conseguem construir oportunidades. O Sporting vai criar muitas dificuldades a esta Juventus”, prevê o treinador português, em entrevista à Renascença.

Paulo Sousa, que jogou no Sporting na temporada 1993/94 e na Juventus nas duas temporadas seguintes, analisa os comportamentos dos italianos, treinados por Massimiliano Allegri, quando não têm a bola e salienta que se trata de uma equipa "confortável em dar a iniciativa ao adversário, em baixar muito as linhas". “Têm as três linhas de jogadores muito próximas, fecham bem o corredor o central e dão a iniciativa nos corredores laterais, porque dentro da área são fortes a anular os cruzamentos”, acrescenta. Já com bola a Juventus tem atributos que podem colocar em risco qualquer adversário: “É uma equipa muito vertical quando tem a bola. No último terço tem Kostic que é um dos melhores a cruzar, o médio Rabiot, que está a fazer uma das suas melhores épocas de sempre, chega muito bem à área para fazer golo. São também muito fortes nas bolas paradas. Determinam muito bem quais as zonas onde a bola tem de entrar.” No entanto, Paulo Sousa encontra também debilidades na Juventus que podem ser aproveitadas pela equipa verde e branca: “Têm muita dificuldade a defender triangulações rápidas e os movimentos entre linhas que permitem aos seus adversários a criação de momentos de finalização".