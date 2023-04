Paulinho é baixa no Sporting para o jogo com a Juventus

Paulinho não esteve no treino do Sporting, em Alcochete, esta quarta-feira, na última sessão de trabalho antes do jogo com a Juventus, a contar para a 1.ª mão dos quartos de final da Liga Europa.

O ponta de lança está lesionado e não foi visto nos 15 minutos de treino abertos à comunicação social. Paulinho já ficou de fora dos últimos dois jogos do Sporting, frente a Gil Vicente e Casa Pia, e também não irá ser opção para o encontro de quinta-feira, em Turim.

Chermiti foi a alternativa selecionada para o 11, por Rúben Amorim, nesses dois jogos, mas há a possibilidade de o treinador optar por uma frente de ataque mais móvel, frente à Juventus, com Edwards, Trincão e Nuno Santos. Isto porque Pedro Gonçalves deverá baixar, uma vez mais, para o meio-campo, para ocupar o lugar de Manuel Ugarte. O uruguaio cumpre castigo, depois de ter visto amarelo frente ao Arsenal.

Além de Paulinho e Ugarte, o Sporting também não conta com Daniel Bragança e Jovane Cabral, devido a lesões. Bellerín, que já esteve no banco com o Casa Pia, está totalmente recuperado.

O jogos entre Juventus e Sporting, a contar para a 1.ª mão dos quartos de final da Liga Europa, está marcado para quinta-feira, às 20h00. Partida com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.