Paulinho continua fora no Sporting a dois dias da Juventus

Paulinho continua fora das opções do Sporting, a apenas dois dias do primeiro jogo frente à Juventus, para a primeira mão dos quartos de final da Liga Europa.

O internacional português vivia um bom momento de forma quando se lesionou no pé.

Amorim referiu, antes do jogo com o Casa Pia, que "é preciso ir passo a passo com ele, já teve muitas lesões. Quando conseguir treinar fará um esforço enorme para jogar, mas ainda nem está a treinar".

De resto, Amorim chamou ao treino dois jovens da formação: Guilherme Santos, médio de 18 anos, e Miguel Alves, defesa de 17 anos.

Este foi o primeiro treino de Amorim com o grupo completo, uma vez que na segunda-feira os titulares do jogo com o Casa Pia fizeram apenas recuperação física.

A equipa volta a treinar a partir das 10h30 desta quarta-feira, com os primeiros 15 minutos da sessão a serem abertos à comunicação social.

O Sporting viaja para Turim ao início da tarde. Pelas 19h30, Rúben Amorim e um jogador vão estar presentes na conferência de imprensa de antevisão no Juventus Stadium.