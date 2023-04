Sporting arranca preparação para a Juventus ainda sem Paulinho

O Sporting voltou aos treinos em Alcochete, horas depois da vitória com o Casa Pia, e ainda sem Paulinho disponível.

O plantel leonino começou assim a preparar a deslocação a Turim, em Itália, para defrontar a Juventus, em jogo referente à primeira mão dos quartos de final da Liga Europa.

Paulinho, que falhou os últimos dois jogos por lesão, continua entregue ao departamento médico, tal como Jovane e Bragança. Outra baixa confirmada para o jogo com a Juventus é Ugarte, que foi expulso na última partida com o Arsenal.

Os jogadores mais utilizados diante do Casa Pia realizaram apenas trabalho de recuperação, enquanto os restantes treinaram normalmente no relvado sob as ordens de Rúben Amorim.

O Sporting volta a treinar na manhã de terça-feira, às 10h30.