"Criticas de Rúben Amorim à defesa do Sporting são justas e oportunas"

Rúben Amorim não poupou nas críticas à defesa do Sporting frente ao Casa Pia e isso foi "justo e oportuno".

José Eduardo, antigo dirigente e jogador do Sporting, aprova as palavras do treinador leonino, que lamentou as falhas dos seus jogadores a nível defensivo.

"As criticas são justas, mas mais que justas são oportunas. Os treinadores nestas circunstâncias têm de alertar os jogadores, para os incentivarem a terem um rendimento completamente diferente no próximo jogo, que é com a Juventus e que terá dificuldades superiores", começa por dizer, a Bola Branca.

O ex-jogador assume que "a descontração dos jogadores na partida que antecede um jogo europeu é normal, porque já pensam mais nesse jogo, Agora vamos esperar que o resultado com a Juventus seja bom".