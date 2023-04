Sporting tenta repor atraso para o pódio na visita ao Casa Pia

O Sporting procura, este domingo, repor o atraso para o pódio na visita ao Casa Pia, a contar para a 27.ª jornada da I Liga.

Os leões são quartos classificados, com 54 pontos. Procuram, no único jogo marcado para o dia de Páscoa, manter a distância de cinco pontos para o Sporting de Braga, terceiro, e de sete para o FC Porto, segundo.

Sem Paulinho, mas com Bellerín recuperado, o Sporting tenta regressar às vitórias, depois do empate com o Gil Vicente, e somar o sétimo jogo seguido sem perder, num encontro arbitrado por Fábio Veríssimo.