Rúben Amorim. “Cometermos os mesmos erros que cometemos na primeira jornada”

Apesar do triunfo (4-3) diante do Casa Pia, o treinador do Sporting, Rúben Amorim, não estava satisfeito com a exibição dos seus jogadores e deixou alguns recados internos.

“Foi um dia onde nos vínhamo-nos a queixar da forma como não fazíamos golo nas oportunidades que criámos. Fizemos isso e depois não estivemos bem no resto. É difícil. Chegar ao fim da época e cometermos os mesmos erros que cometemos na primeira jornada é algo que temos de ter atenção”, referiu.

O técnico dos leões acrescentou: “Tivemos controlo do jogo. Cada vez que o Casa Pia ia à nossa área marcava. Faltas marcadas rápido quando já tínhamos vantagem, cruzamentos onde falhámos. Temos muito para melhorar. Ter mentalidade mais forte”.

Em declarações à Sporttv, Amorim considera que “acaba por ser um resultado justo, mas é duro para o Casa Pia”.

O Sporting sofreu três golos no Jamor.

“Foram lances casuais. Não foi uma equipa que criou muitos lances, mas foram decisivos, ressaltos, falta de agressividade, displicência. Quando assim é, dependendo das fases. Há fases onde podemos fazer tudo e nada nos acontece e noutras é o contrário”.

O treinador da equipa de Alvalade fez três substituições ao intervalo: "O Ousmane estava com dificuldades, está no Ramadão e é difícil, mas os jogadores do Sporting têm de perceber que não há dias de folga. O Matheus Reis igual. Costuma ter grande intensidade. Nem faz treinos de recuperação. O Chermiti trabalhou muito, mas queríamos o Morita entre linhas. Precisávamos de um jogador nessa zona e acabou por acontecer".

O Sporting venceu o Casa Pia, por 4-3, destaque para Trincão, que fez o primeiro hat-trick da carreira.