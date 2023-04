Sporting continua sem Paulinho, mas recupera Bellerín para o Casa Pia

Paulinho está fora da visita do Sporting ao Casa Pia, no domingo, devido a lesão, no entanto, o treinador já conta com Héctor Bellerín.

Em conferência de imprensa de antevisão da partida da jornada 27 do campeonato, este sábado, Rúben Amorim revela que Paulinho "ainda não treinou", pelo que será "muito difícil" que regresse às opções.

"Nem sequer o vi no campo. Temos de ir passo a passo. É um jogador que aguenta muito, já esteve muitas vezes com lesões e conseguiu jogar. Desta vez, não está a conseguir. Quando o Paulinho conseguir, sequer, treinar, fará um esforço enorme para jogar. Nesta fase, nem está a treinar connosco, nem sabemos quando estará", explica o técnico.

Quem deve substituir Paulinho é Youssef Chermiti, de 19 anos, que "precisa de jogar para crescer", assume Rúben Amorim:

"Não estou a dizer que vai jogar. Tivemos em atenção a sequência de jogos. Temos de olhar para as caraterísticas dos jogadores e gerir para vencer os jogos todos. O ataque móvel é uma possibilidade, o Youssef voltar a jogar também. Eles já sabem, não vou estar aqui a dizer."

Bellerín melhor ainda do que quando chegou

Paulinho não está recuperado, mas Héctor Bellerín sim. O lateral-direito internacional espanhol, de 28 anos, está de fora há um mês e regressa aos convocados para o Casa Pia. Contudo, Amorim não revela se jogará.

"Vai ser convocado. Não sei se vai jogar, está a voltar à competição. Voltou bem, mais forte, mais confiante. O departamento médico fez um excelente trabalho. Acho que até chegou melhor aos treinos do que quando veio do Barcelona. Está mais confiante ao nível da mobilidade do joelho. Diria que é opção para jogar. Diria que está a 100%", refere.

O Sporting visita o Casa Pia no domingo, às 18h00, no Estádio Nacional, no Jamor. O árbitro é Fábio Veríssimo, o VAR é António Nobre. Relato da Renascença, em direto, e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.