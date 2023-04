Rúben Amorim avisa: quem "desligar" com o Casa Pia não calça frente à Juventus

Rúben Amorim avisa que quem não der o máximo frente ao Casa Pia, no domingo, na 27.ª jornada do campeonato, não joga com a Juventus, na quinta-feira, na primeira mão dos quartos de final da Liga Europa.

Em conferência de imprensa de antevisão da visita aos gansos, este sábado, o treinador do Sporting sublinha que, apesar da distância para os lugares cimeiros, "a prioridade é o jogo do campeonato".

"Se eles [jogadores] desligarem, não jogam no próximo jogo. E eles sabem e isto não é uma coisa de agora, porque não estamos na luta e 'et cetera'. Sempre foi assim. Eles têm plena noção disso, todos podem jogar com a Juventus, desde o Seba [Coates] aos miúdos da equipa B, e nós já provámos isso em jogos muito importantes para o Sporting. Se eles não estiverem bem com o Casa Pia não vão jogar com a Juventus, isso é muito claro. Tenho a certeza que eles não vão facilitar", vinca.



"Ganhar e ganhar bem"

O Casa Pia é uma equipa que sofre poucos golos e que não perde em casa há quatro jogos. Rúben Amorim salienta que o Sporting "tem de dar sumo" ao seu jogo e melhorar na tomada de decisão no último terço.

"Temos de ganhar, temos de ganhar bem. Não deixar o Casa Pia criar situações. São uma equipa muito forte em casa e vai ser um jogo muito difícil, mas estou confiante de que vamos vencer", afiança.

O Sporting visita o Casa Pia no domingo, às 18h00, no Estádio Nacional, no Jamor. O árbitro é Fábio Veríssimo, o VAR é António Nobre. Relato da Renascença, em direto, e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.