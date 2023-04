Clássico? No Sporting só há lugar para "frustração" com época que "não se pode repetir"

"É o lugar onde temos de estar. A uma distância tão grande do primeiro classificado, é óbvio que temos de estar frustrados. Não se pode repetir. Está muito claro na cabeça de toda a gente, no Sporting", garante.

O empate em Barcelos "teve um impacto negativo". Já o clássico "não teve impacto nenhum", porque, pelo que Rúben Amorim conta, muitos dos jogadores do Sporting não viram o jogo. Ainda assim, o treinador salienta que "tem de custar" não estar na luta pelo primeiro lugar.

"A frustração [com o empate em Barcelos] não desaparece, é impossível desaparecer e temos de ter essa noção. Toda a gente ontem [sexta-feira] falava do clássico e quanto a mim, eu não vi o clássico, nem quero saber do clássico, porque não estamos naquela luta. E nisso, é impossível não ter frustração. Diria que é difícil de passar. Só quem não quer vencer é que pode não estar frustrado com o que se passou em Barcelos. Penso que se nota um bocadinho que ainda estou. Agora, é olhar em frente", vinca.

Em conferência de imprensa, este sábado, o treinador do Sporting salienta que a única coisa que importa, a partir de agora, é vencer todos os jogos até ao fim do campeonato. "Depois, logo se vê", frisa.

Treinador do Sporting quer "ganhar e ganhar bem" a(...)

"Estou farto de fazer contas"



Amorim admite que estava a torcer por uma vitória do Benfica no clássico. Não por ser adepto encarnado, mas porque a derrota do FC Porto, segundo classificado, era o resultado mais benéfico para o Sporting.



"Até o meu filho de quatro anos consegue perceber que há uma equipa que tem mais pontos, outra que está em segundo, pelo que, se esta equipa perder, nós conseguimos apanhá-la. Não é uma preferência clubística. É simplesmente o ABC", sublinha o técnico, que lembra que "ainda há um Braga-Benfica" que pode baralhar ainda mais as contas da I Liga:

Tudo é possível e tudo pode mudar. Não quero fazer mais contas. Estou farto de fazer contas. Vamos querer ganhar os jogos todos."

Rúben Amorim fazia a antevisão do Casa Pia-Sporting, marcado para domingo, às 18h00, no Estádio Nacional. Encontro com relato da Renascença, em direto, e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.