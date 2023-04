Sporting atento a médio do Mónaco com etiqueta de nove milhões

O Sporting está interessado em Jean Lucas, médio brasileiro por quem o Mónaco pede nove milhões de euros, segundo o jornal "Record".

O jogador, de 24 anos, contratado em 2021 ao Lyon por 11 milhões de euros, pretende sair do campeonato francês e jogar com maior regularidade. O Sporting está atento e já iniciou os primeiros contactos com os representantes do internacional sub-23 pelo Brasil.

O Mónaco não coloca entraves à saída de um jogador que não faz parte dos planos, contudo, pretende recuperar parte do investimento feito há dois anos. Por isso, pede nove milhões de euros por Jean Lucas.

Formado no Flamengo, Jean Lucas rumou ao Lyon em 2020. Ao fim de época e meia e um empréstimo ao Brest, mudou-se para o Mónaco. Fez 39 jogos na primeira temporada no Principado, mas perdeu espaço esta época e, até agora, disputou apenas 10 partidas, só três como titular.