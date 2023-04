Sporting tenta aproveitar acerto de calendário para reforçar candidatura ao pódio

Sporting e Gil Vicente acertam calendário em jogo atrasado da jornada 25, esta quarta-feira. A equipa lisboeta tentará reforçar a candidatura ao pódio, que dá acesso à Liga dos Campeões da próxima época.

O Sporting está no quarto lugar do campeonato, com 53 pontos, menos seis que o Sporting de Braga e menos oito que o FC Porto. Se vencer em Barcelos, fica a três pontos dos arsenalistas e a cinco dos dragões.

Já o Gil Vicente tenta afastar-se mais ainda da zona de despromoção e aproximar-se do "top-10": está em 13.º, com 29 pontos, dez acima da linha de água e com menos quatro que o atual décimo classificado, o Rio Ave.