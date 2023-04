Sem Paulinho, Rúben Amorim "pode utilizar Chermiti ou optar por ataque mais móvel"

O antigo jogador do Sporting Luís Lourenço entende que Rúben Amorim tem duas como alternativa, face à lesão de Paulinho, frente ao Gil Vicente: utilizar Youssef Chermiti de início ou jogar com ataque mais móvel.

Em entrevista a Bola Branca, a propósito do jogo em atraso da 25.ª jornada do campeonato, Lourenço salienta que "tudo vai depender da estratégia que Rúben Amorim quer" para a visita a Barcelos.

"Já vimos a equipa do Sporting a jogar com três jogadores móveis. Não sei como está o Morita, se estiver em condições, o ataque pode ser composto por Pedro Gonçalves, Trincão e Edwards. Estes três jogadores e também Chermiti encaixam perfeitamente no sistema e no modelo de Rúben Amorim. Vamos ver qual será a solução, porque o Chermiti é um jogador que respondeu bem sempre que foi chamado", afirma.



O antigo avançado leonino considera que o Sporting é favorito contra o Gil Vicente, mas avisa que terá de o demonstrar em campo. Com o aproximar do final do campeonato, os jogos ficam mais difíceis.

"Todos os jogos nesta reta final vão ser difíceis, porque todas as equipas lutam pelos pontos para atingirem os objetivos. Neste caso, o Gil Vicente que quer garantir a manutenção e o Sporting, que luta pela Champions, é favorito, mas terá de demonstrar isso dentro de campo. O Sporting tem sido uma equipa regular, mesmo a jogar fora. Se não é a melhor equipa da segunda volta, é uma das equipas que mais pontos fizeram, por isso está muito motivada e quer ganhar os três pontos", assegura.

Não vale a pena pensar no clássico

Na sexta-feira, há clássico entre Benfica e FC Porto, na Luz.

Lourenço reconhece que, para as contas da equipa de Rúben Amorim, seria bom os dragões tropeçarem, no entanto, avisa "não adiantará de nada o FC Porto perder pontos se o Sporting não fizer o seu trabalho".

"O Sporting tem de vencer, primeiro, o Gil Vicente. Depois, já sabendo o resultado do clássico, deverá pensar no jogo com o Casa Pia. É normal que Rúben Amorim queira que o Porto perca pontos, como outro treinador pensaria o mesmo, se a sua equipa se pudesse aproximar do objetivo. Mas o treinador do Sporting também sabe que a sua tarefa não é fácil, porque tem de pensar nos jogos da sua equipa e só depois pensar nos jogos dos rivais", sublinha o antigo avançado.

A escolha de Rúben



Rúben Amorim é associado a Tottenham e Chelsea, que procuram novo treinador. Na segunda-feira, o técnico garantiu que, apesar de ter tido alguns convites, a intenção é continuar no Sporting.



Lourenço vê com normalidade essa decisão, porque "o projeto do Sporting é que mais agrada a Rúben Amorim e com o qual está mais identificado". O treinador "gosta do clube" e, além disso, "é bem pago".

"Trocar só por trocar, como ele disse, por vezes não corre bem. Para além disso, os clubes de que se falou, como o Chelsea e o Tottenham, podem ficar fora da Champions ou mesmo das competições europeias, o que não agradaria a Rúben Amorim. Especialmente se o Sporting conseguir o apuramento para a Liga dos Campeões", assinala.



O Gil Vicente-Sporting está marcado para as 20h15 e tem relato da Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.