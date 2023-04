Rúben Amorim. "Falta-nos aquele instinto matador que as grandes equipas têm"

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, lamenta a falta de “instinto matador que as grandes equipas têm”. Os leões empataram 0-0 em Barcelos.

"Faltou fazer golo. As vezes nem era o caso de fazer golo, foi o penúltimo passe. Muitas vezes com jogadores entrelinhas a carregarem a bola para cima da defesa do Gil Vicente, com o adversário em inferioridade. Não fomos nesse aspeto a equipa que deveríamos ter sido, vencendo o jogo dessa forma. Demos o máximo, encostámos o Gil Vicente, que é uma equipa muito bem organizada, mas não conseguimos marcar", referiu.

O técnico dos leões confirma que nos minutos finais houve algum desespero dos seus jogadores em busca do golo. “Não conseguimos marcar, apesar das oportunidades que temos, e algumas que quase temos ou devíamos ter, com passes um bocadinho para trás que atrasa a transição. Portanto, com o desenrolar do jogo queremos muito ganhar. Nesta fase, a empatar ou a perder, nesta fase temos de ir para cima do adversário para vencer o jogo. Foi isso que fizemos, mas não conseguimos marcar."

Amorim garante, no entanto, que “não vamos deitar a toalha ao chão”.

“Não jogamos só para esta época, jogamos para o futuro do Sporting. A equipa está bem. Falta-nos aquele instinto matador que as grandes equipas têm. Já conquistámos muita coisa no sentido do crescimento. Falta esse passo e vamos dá-lo”, acrescenta.

O Sporting empatou 0-0, em Barcelos, contra o Gil Vicente e atrasou-se na luta pela Liga dos Campeões.