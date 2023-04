Rúben Amorim dá nega ao Chelsea. "Quero ficar no Sporting"

Rúben Amorim garante que pretende ficar no Sporting, apesar do alegado interesse de Tottenham e Chelsea em contratá-lo.

Em conferência de imprensa, esta segunda-feira, o treinador assume que já teve "contactos com outros clubes, e o Sporting sabe-o, mas sempre quis ficar no Sporting", porque gosta "mesmo" do clube leonino.

"Se algum dia eu tiver de sair daqui, seja porque fui empurrado para fora por lenços brancos ou porque fui para outro clube, irá acontecer. Agora, não vou estar aqui a abrir a porta e a deixar a porta entreaberta, porque acho que o Sporting merece outro respeito. Se eu tiver de ir, vou. Se algum dia eu quiser ir, digo ao presidente e ao Hugo Viana e vou. Neste momento, quero ficar cá. Quero cumprir o meu contrato. Tenho objetivos muito claros para aquilo que quero fazer. Juntando a isso, o clube que me quiser, como o Sporting me quis, vai ter de pagar a cláusula", atira.

Amorim não vai "fazer-se de convidado para outros clubes", pois não é assim que gosta de agir. Além disso, o objetivo imediato é continuar no Sporting: "Estou muito feliz onde estou, quero continuar aqui."

Além disso, Amorim já viu "muitos treinadores mudarem para outros campeonatos de um momento para o outro e não serem mais felizes".

"Sei muito bem que há momentos em que se fala que eu vou para outros clubes, há outros em que dizem que se calhar tenho de sair do Sporting porque não estou a cumprir objetivos, e não estou, neste momento, no campeonato. Neste momento, é onde eu quero estar. Se algum dia eu quiser mudar, informarei as pessoas", garante o técnico.

(em atualização)