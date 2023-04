Gonçalo Inácio regressa para o Gil Vicente, Paulinho é baixa

"Está com um problema na planta do pé. Não sabemos quando estará [recuperado], mas não está apto para este jogo", revela.

Rúben Amorim não conta com Paulinho e Héctor Bellerín, lesionados, para a visita ao Gil Vicente, a contar para a 27.ª jornada do campeonato. Já Gonçalo Inácio está de regresso.

Bellerín está há cerca de um mês de fora, apesar de a lesão não ser "nada de grave". O lateral-direito internacional espanhol "começou a treinar" esta terça-feira, contudo, não vai ser convocado para Barcelos, "porque precisa agora de entrosar com a equipa".

"Pode ser que com o Casa Pia já seja opção", refere Rúben Amorim, que explica a ausência prolongada do jogador emprestado pelo Barcelona:

"Não é nada de grave, mas como ele teve uma lesão grave no joelho onde está a ter queixas, os médicos dizem muito a expressão: 'Vamos muito pelo que ele sente, não só pelos exames'. Nos exames não vemos nada de grave, mas as sensações que ele tem da lesão grave acontecem. Eu tive algumas lesões no joelho e isso acontece. Portanto, não é nada de grave, mas temos de ir vendo o 'feedback' do jogador, para ele se sentir à vontade. Porque se ele não se sentir à vontade mais vale não jogar. Mas ele está recuperado e agora vai voltar às opções."

Sporting não faz já contas à Champions



Relativamente ao jogo com o Gil Vicente, Rúben Amorim fala de uma "equipa bem organizada", mas que os leões estão num "bom momento" e "claramente preparados para este jogo".

"Estamos a jogar melhor. O grande objetivo é voltar a ganhar e manter esta qualidade. [Os rivais] estão melhor porque não perdem pontos. O que temos de fazer é não deixar cair pontos, porque eles têm de se sentir sempre pressionados. Se eles caírem, temos de lá estar", destaca.



Questionado sobre a urgência de fazer contas no campeonato, nomeadamente na conquista de uma posição de acesso à Liga dos Campeões, o técnico diz que "os jogadores não estão a olhar muito" para a calculadora, confiando na vontade da equipa em voltar aos grandes palcos europeus na próxima época:



"Estão muito concentrados em ganhar a titularidade e em ganhar o jogo. Eles querem muito voltar à Liga dos Campeões."