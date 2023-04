O Chelsea quer entrevistar Rúben Amorim, entre outros, no âmbito da procura por um novo treinador, segundo o jornal "The Guardian".

De acordo com a publicação britânica, o preferido para suceder ao inglês Graham Potter, despedido no domingo, é o alemão Julian Nagelsmann, que foi demitido do Bayern de Munique no final de março.

Ainda assim, há outros nomes em carteira e um deles é o do treinador do Sporting. Além de Amorim, estão em observação Mauricio Pochettino, ex-PSG, e Luis Enrique, ex-selecionador de Espanha, ambos sem clube, e o austríaco Oliver Glasner, técnico do Eintracht Frankfurt.

O Chelsea quer evitar uma contratação precipitada e está disposto a esperar até ao verão para nomear novo treinador efetivo. O interino Bruno Saltor pode, portanto, tomar conta da equipa até ao final da época.