Amorim e o caso Boaventura. "O presidente falou, mas todos querem que haja justiça"

Rúben Amorim subscreve as palavras do presidente do Sporting, Frederico Varandas, acerca do "caso Boaventura", que envolve crimes de alegada corrupção em benefício do Benffica.

Na conferência de imprensa de antevisão da visita ao Gil Vicente, jogo em atraso da jornada 25 do campeonato, o treinador não escapou às perguntas relativas à entrevista de Varandas aos meios do clube.

Na segunda-feira, o presidente do Sporting pediu "coragem à justiça" relativamente aos casos mais recentes de corrupção no futebol português, a envolver o empresário César Boaventura, acrescentando não compreender o porquê de a SAD do Benfica não ter sido alvo de igual acusação do Ministério Público.

Rúben Amorim não hesitou em subscrever o desejo de Varandas: "O presidente falou, mas é toda a gente, seja do Benfica, do Sporting, do Porto, os adeptos... todos querem que haja justiça, que haja jogo limpo".