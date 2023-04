Varandas não pensa perder Amorim no verão, mas gosta de o ver associado a grandes clubes europeus

Frederico Varandas, presidente do Sporting, não conta com a saída de Rúben Amorim no fim da época, nem de Hugo Viana, diretor-desportivo que "recebeu vários convites, mas recusou".

Em declarações aos meios do clube, o dirigente do clube não espera perder o treinador que já renovou contrato esta temporada. No entanto, sente-se lisonjeado sempre que vê o seu treinador associado a um novo grande clube europeu.

"Conto com ele, tem contrato até 2026. Ainda agora vi que está na lista de mais um grande clube. É um sinal que estamos a fazer algo bem. Não é normal o quarto classificado da I Liga ser alvo de tanta cobiça. Não vejo nenhum treinador em Portugal ser tão cobiçado. Tal como jogadores, é o Pedro Gonçalves, Gonçalo Inácio, o St. Juste e o Ugarte. Não vejo tanto interesse nos treinadores e jogadores de clubes que estão melhores do que nós", começa por dizer.

Tal como no passado, Varandas diz que Amorim "é dos melhores treinadores do mundo". "Fico muito contente pelo reconhecimento internacional, mas não posso ter receio do que vou perder, tenho de dar valor ao que tenho e fico muito feliz por ver o treinador satisfeito por estar no Sporting", atira.

Rúben Amorim referiu que quer ganhar mais um campeonato até ao final do contrato, o que representaria um total de dois campeonatos em seis épocas. Varandas compreende a declaração do treinador.

"É uma pessoa inteligente e vê que o Sporting esteve 19 anos para ser campeão e se ganhar dois em seis é positivo. Mas sei que todos os dias compete para ser campeão, é uma das suas qualidades. Cria essa exigência para ele próprio. É uma afirmação consciente e racional", atira.

Hugo Viana recusou convites

Apesar de poucas declarações públicas, Hugo Viana é um dos rostos por trás do projeto do Sporting. Varandas revela que o diretor-desportivo já recebeu vários convites, mas recusou.

"Fala-se muito dos treinadores e jogadores, mas o Hugo Viana já teve convites para ir para as melhores ligas e recusou. Ao contrário de outras pessoas que supostamente têm convites e são publicitados, ele de facto tem os convites", termina.