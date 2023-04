Varandas acredita que Sporting vai chegar ao "top-3" e que "tudo é possível na Liga Europa"

Frederico Varandas, presidente do Sporting, acredita que a equipa de futebol conseguirá subir ao "top-3" do campeonato e qualificar-se para a Liga dos Campeões. Na Liga Europa, o presidente assume que a Juventus é um adversário muito complicado, mas "tudo ficou possível" após eliminar o Arsenal.

Em declarações aos meios do clube, Varandas lamenta que a equipa tenha "pecado por falta de regularidade".

"A nossa qualidade não corresponde ao nosso lugar na tabela. Não fomos eficazes em alguns jogos no início da época e pagamos caro, isso fez-nos distanciar logo desde início. Corremos atrás do prejuizo, o principal objetivo é chegar à Liga dos Campeões e é possível chegar lá", começa por dizer.

Varandas reconhece que o Benfica é "um justo líder, que tem sido muito competente, foi muito regular e ganha os jogos em que não tem jogado bem. Nós fomos ao contrário".

O dirigente acredita que o Sporting hoje joga "como equipa grande" e isso ficou à vista nos jogos europeus.

"Vencemos duas equipas da Premier League, ganhamos fora com o Frankfurt. O treinador fez crescer o clube para outro patamar e acredito que podemos vencer onde quer que seja. Foi uma mudança no paradigma recente. Isso deixa-me seguro do presente e do futuro", explica.

Liga Europa "parece a Liga dos Campeões"

Varandas destaca a competitividade das equipas ainda presentes na Liga Europa. Depois de eliminar o Arsenal, o Sporting mede forças com a Juventus.

"Falando como adepto, penso que eliminando o Arsenal podemos eliminar a Juventus, mas o presidente analisa friamente. É um adversário fortíssimo, que estaria em segundo lugar se não tivessem sido retirados os 15 pontos. Eles estão cada vez mais fortes, têm mais responsabilidade e teoricamente são uma equipa muito mais forte", atira.

No entanto, o presidente diz que "a partir do Arsenal, tudo ficou possível".