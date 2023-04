"Um nojo". Varandas diz que acusação a Boaventura é contra o "mensageiro e não o beneficiado"

O Ministério Público (MP) acusa o empresário César Boaventura de três crimes de corrupção ativa e um outro de forma tentada em benefício do Benfica. Estão em causa indícios recolhidos de que Boaventura aliciou ou tentou aliciar os então jogadores do Rio Ave Marcelo, Cássio e Lionn e o antigo guarda-redes do Marítimo Salin, na época 2015/16, para manipular os resultados de jogos de modo a beneficiar o Benfica.

"Não concordamos. Aliás, concordo com tudo o que está lá, mas falta a peça central do puzzle [o Benfica]. O Ministério Público está a acusar o mensageiro, mas não acusa o mentor e beneficiado deste esquema de crime organizado", começou por dizer, em declarações aos meios do clube.

O presidente dos leões liga o caso de Boaventura com o "e-Toupeira", em que Paulo Gonçalves, antigo assessor jurídico da SAD, foi condenado a dois anos e seis meses de prisão, com pena suspensa, por corrupção.

"É extremamente difícil dizer até que não é pior. Foi condenado, era assessor jurídico, braço direito de Luís Filipe Vieira. Foi condenado por considerarem que corrompia sem ninguém do Benfica saber de nada. O Sporting foi vítima deste esquema criminoso, deportivamente e de milhões no ponto de vista financeiro. Isto é um nojo, é igual ao Apito Dourado há 20 anos. Não pode ter lugar no desporti e a justiça tem de ter coragem de limpar", atira.

Varandas questiona ainda o caso "Saco Azul", em que a SAD do Benfica, para além de Luís Filipe Vieira e Domingos Soares de Oliveira estão acusados de fraude fiscal.

"Ainda será julgado, mas o que veio a público é que um clube tinha um sistema falso de faturas para libertar um milhão de euros em dinheiro vivo. Para que era? Vai ser acusado de evasão fiscal, mas o dinheiro era para quê?", questiona.

Varandas iliba Rui Costa, mas critica reação

O presidente do Sporting "acredita que Rui Costa não estivesse envolvido e não sabia o que se passava". No entanto, diz que "agora sabe" e lamenta a resposta do atual presidente do Benfica, "vice" à data dos crimes acusados.

"É preciso demonstrar com atos que se é diferente. Discordo quando ele apela aos sócios para se manterem imunes ao ruído exterior. Não existe ruído exterior, é interior e ensurdecedor. Não basta dizer que se pertence ao lado bom, é preciso demonstrar", atira.