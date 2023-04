Tonel: “Sporting está na melhor fase da época”

Tonel, antigo central do Sporting, acredita que os leões ainda vão recuperar o terceiro lugar no campeonato.

Para o antigo capitão verde e branco, o clube está a atravessar um bom momento - o melhor da temporada - e tem condições para melhorar a classificação e chegar aos lugares que dão acesso à Liga dos Campeões.

“O Sporting está na melhor fase da época, passagem contra o Arsenal deu um aumento de à confiança, fê-la acreditar no que está a fazer. Acredito que vai lutar até ao final pelo terceiro lugar, que é a posição que pode ainda conseguir. O terceiro é possível, mas tem de fazer um grande campeonato daqui até ao fim”, afirma, em Bola Branca.

O Sporting, a seis pontos do Sporting de Braga, pode reduzir a distância para três pontos se bater o Gil Vicente, quarta-feira, no jogo em atraso da 25ª jornada. Tonel avisa para as dificuldades que a equipa de Barcelos irá colocar neste regresso a casa diante do Sporting.

“É um jogo de maior dificuldade. Santa Clara está em último lugar, com muitas dificuldades, Gil Vicente está melhor. Não está tão bem como já esteve, já que melhorou muito com a entrada de Daniel Sousa e, nos últimos dois jogos, já teve resultados negativos, perdeu fora com Rio Ave e Estoril. Ainda assim, agora joga em casa e pode ser um bom espetáculo”, considera.

O Sporting não sofreu qualquer golo nos últimos quatro jogos para o campeonato, marcando nove. A solidez defensiva revelada pela equipa de Ruben Amorim, para Tonel, está ligada à qualidade dos centrais, que “estão a funcionar bem”, em particular o recém-chegado Diomande.

“Diomande está a fazer um grande campeonato desde que chegou, assumiu-se muito rapidamente, não estava à espera que mostrasse a sua qualidade tão rápido, embora soubesse da qualidade que mostrou no Mafra”, admite.