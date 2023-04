Pedro Porro evitou "desrespeitar" o Sporting na saída para o Tottenham

Pedro Porro garante que tentou respeitar ao máximo o Sporting e os seus interesses, durante as negociações da transferência para o Tottenham.

Em entrevista à Sky Sports, transmitida esta segunda-feira, o lateral espanhol salienta que tem "uma mentalidade muito forte" e, por isso, foi capaz de jogar bem apesar do stress das negociações entre Sporting e Tottenham, que só ficaram concluídas no último dia de janeiro.

"Joguei mesmo até ao meu último dia no Sporting, sem saber o que ia acontecer. Não queria desrespeitar o clube. Sou assim, gosto que as coisas sejam feitas da maneira certa. Percebi a posição do Sporting, tal como percebi a do Tottenham. Eles não queriam perder um jogador em janeiro e ter de comprar outro. Mas foi uma questão entre os clubes. No final, correu bem, e, agora, estou aqui, que é o mais importante", salienta.

Pedro Porro trocou o Sporting pelo Tottenham, no final do mercado de janeiro, por 45 milhões de euros, mais 15% do passe de Marcus Edwards. Desde então, leva um golo e uma assistência em sete jogos.

"Aqui, [o futebol] é mais físico. Tens de estar sempre em alerta. Tens de ser intenso e estar pronto para dar 100%. O estilo é algo a que, a pouco e pouco, estou a adaptar-me", afiança o lateral-direito, de 23 anos.