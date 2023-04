Falhar a Liga dos Campeões obrigará o Sporting a transferir jogadores

Frederico Varandas, presidente do Sporting, admite que falhar a qualificação para a LIga dos Campeões obrigará o clube a transferir mais jogadores no verão para colmatar as receitas perdidas com o apuramento para a prova europeia.

"A receita da Liga dos Campeões tem peso. Se quisermos o orçamento de X, temos de ter receitas de Y. Sem a receita da Liga dos Campeões, é preciso compensar com vendas de jogadores", começou por dizer, aos meios do clube.

Ainda assim, o dirigente explica que o clube "está hoje mais preparado para ficar sem a Liga dos Campeões. Tivemos os dois melhores resultados financeiros de sempre, estamos a caminhar para depender menos da venda de jogadores".

Varandas explica que a melhor condição financeira do clube dá mais margem de manobra na hora de negociar saídas: "A forma de negociar não tem nada a ver. Tínhamos a corda no pescoço e os clubes que queriam os nossos jogadores sabiam disso. Hoje não é assim, a posição é mais confortável".

O presidente não abriu o jogo sobre o planeamento da próxima época, nem sobre a possível continuidade de Héctor Bellerín: "É jogador do Sporting até ao fim da época, logo tomaremos decisões".