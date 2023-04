Bellerín, Jovane e Bragança seguem indisponíveis para o Gil Vicente-Sporting

Hector Bellerín, Jovane Cabral e Daniel Bragança continuam na lista de indisponíveis do Sporting para a visita ao Gil Vicente, na quarta-feira.

Os leões treinaram esta segunda-feira para preparar a visita a Barcelos, jogo em atraso da 25.ª jornada da I Liga.

O Sporting volta a treinar na terça-feira, véspera do jogo, às 10h30, antes da conferência de imprensa de Rúben Amorim, que está marcada para as 12h15.

Em caso de vitória no jogo em atraso, o Sporting sobe ao patamar dos 56 pontos e fica a três do Sporting de Braga, que é terceiro, e a cinco do FC Porto.