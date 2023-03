Empresário de Lelo contactado por Sporting e Benfica. “Mostram interesse”

Igor Campedelli, representante de Leonardo Lelo, revela já ter tido contactos de Sporting e Benfica pelo lateral do Casa Pia.

Em declarações exclusivas a Bola Branca, o empresário italiano confirma a cobiça de leões e águias, que estão a “ver e a acompanhar a evolução” do defesa esquerdo, e ainda pisca o olho ao FC Porto.

“Há interesse, mas ainda não há nada de concreto que permita dizer se há mais possibilidades para um lado ou para o outro e até pode ainda aparecer a outra equipa grande portuguesa. O ponto de situação é este: acompanham o jogador, mostram interesse, contactam-nos, querem saber as condições e querem tomar uma posição”, revela.

O representante garante que, neste momento, “não há nenhuma preferência” entre os dois clubes de Lisboa, aguardam pela reabertura do mercado para “analisar de forma mais aprofundada”.

“São dois clubes de topo, não há grandes preferências para ter”, explica.

Igor Campedelli esclarece que já na época passada houve clubes interessados, mas a passagem para a primeira liga fez aumentar o número e o nível dos interessados.

“As propostas pelo Leonardo não são só desta época. Na temporada passada renovou com o Casa Pia, acreditando no projeto do clube e esta época, na primeira Liga, deu ainda mais valor ao jogador, por isso o interesse também aumentou e fez aumentar o nível dos clubes interessados, seja em Portugal ou no estrangeiro”, afirma.