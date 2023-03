Ugarte lesiona-se ao serviço da seleção, Gonçalo Inácio regressa a Alcochete

Manuel Ugarte sofreu uma lesão num dedo da mão frente à Coreia do Sul, pela seleção do Uruguai, e fica em dúvida para o jogo do Sporting frente ao Santa Clara.

"Lesionou-se num dedo e vai fazer exames. Ficou com a mão bastante inflamada, mas esperamos que não seja nada", afirmou o selecionador uruguaio, Marcelo Broli.

Ugarte pode juntar-se ao lote de indisponíveis de Rúben Amorim, que já não conta com os lesionados Daniel Bragança, Héctor Bellerín e Jovane Cabral.

Em Alcochete, Amorim recebeu Gonçalo Inácio, que já treinou depois de ter estado ao serviço da seleção nacional.

No entanto, ainda faltam sete internacionais: Seba Coates, Ugarte, Morita, Essugo, Mateus Fernandes, Chermiti e Fatawu.

João Ferreira, Jesús Alcantar, Rodrigo Marquês, Francisco Canário, Miguel Menino, Joelson Fernandes, Chico Lamba, João Pereira e David Moreira, da formação, voltaram a treinar com a equipa principal.

O Sporting treina novamente na próxima quarta-feira, às 10h30, em Alcochete.